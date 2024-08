На авторынке России подешевел почти весь модельный ряд бренда — список цен

Changan обновил прайс почти на все модели – выгода достигает 200 тысяч рублей

Changan обновил прайс-листы в августе практически на весь модельный ряд, представленный на рынке России. Это стало возможным за счет увеличения прямой скидки от производителя, а также снижения цен.

В частности, кроссовер Changan Uni-T и лифтбек Uni-V стали доступнее на 30 тыс. рублей, пикап Hunter Plus и модели Uni-K и CS85 Coupe подешевели сразу на 50 тыс. рублей. Также стали доступнее на 70 тыс. рублей две комплектации флагманского кроссовера CS95 и на 90 тыс. рублей – все комплектации кроссовера CS75 Plus.

Changan Uni-T

Чтобы воспользоваться прямой скидкой, нужно внести 100% оплату при покупке автомобиля. Примечательно, что самая доступная по цене модель – седан Alsvin – подешевел на 50 тыс. рублей. Такую же скидку получит покупатель рестайлингового кроссовера CS35 Plus New, а седан EADO Plus стал дешевле на 80 тысяч рублей.

Прямая скидка в 100 тыс. рублей предлагается на бизнес-седан Changan Lamore, а на гибридный паркетник Uni-K iDD – на 200 тыс. рублей. У лифтбека Uni-V цена уменьшилась на 30 тыс. рублей, но при этом исчезла прямая скидка 50 тыс. рублей, поэтому модель стала дороже на 20 тыс. рублей.

Все актуальные цены на модели марки Changan выглядят следующим образом:

Uni-V – от 2,859 до 2,929 млн рублей (+20 тыс. руб.);

Uni-K – от 3,539 до 4,119 млн рублей (-50 тыс. руб.);

Uni-K iDD – 4,919 млн рублей (-200 тыс. руб.);

Uni-T – от 2,799 до 2,899 млн рублей (-30 тыс. руб.);

Hunter Plus – от 3,429 до 3,479 млн рублей (-50 тыс. руб.);

CS95 New (2-й рестайлинг) – от 4, 079 до 4,279 млн рублей (-70 тыс. руб.);

CS85 Coupe – 3,709 млн рублей (-50 тыс. руб.);

CS75 Plus – 2,849 млн рублей (-90 тыс. руб.);

CS35 Plus New (рестайлинг) – от 2,189 до 2,249 млн рублей (-50 тыс. руб.);

Lamore – 2,589 млн рублей (-100 тыс. руб.);

EADO Plus – от 2,129 до 2,199 млн рублей (-80 тыс. руб.);

Alsvin – от 1,65 до 1,699 млн рублей (-50 тыс. руб.).

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: avtonovostidnya.ru