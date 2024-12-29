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На продажу выставили редкие пикапы ГАЗ Атаман

В Нижегородской области продают полноприводный пикап ГАЗ Атаман за 2 млн рублей

В селе Вад Нижегородской области на продажу выставили редчайшие пикапы Атаман разработки Горьковского автозавода. Как известно, в серийном производстве нашумевшее в свое время семейство ГАЗ-2307/2308/2309 Атаман так никогда и не появилось. В 1990-х была выпущена небольшая партия, но потом проект закрыли. Продавец указывает, что в его распоряжении находятся два экземпляра ГАЗ-2308 Атаман.

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Основным представлен синий автомобиль со сравнительно неплохо сохранившимся кузовом. У него 2,7-литровый бензиновый двигатель, механическая коробка и полный привод. Пробег – 3000 км. Указано, что автомобиль выпущен в 2000 году, то есть в самом конце жизненного цикла этой экспериментальной модели. Цена – 2 млн рублей.

На фотографиях фигурирует еще один Атаман, с серым кузовом, и его сохранность гораздо хуже – видимо, он предполагается к использованию в качестве донора. Для интересующихся приводим фотографии этой машины в фотогалерее под публикацией.

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Атаман появился как проект, позволявший загрузить линию автоматической сварки грузовых кабин – именно в силу «грузовой» составляющей у перспективного семейства рамных пикапов и внедорожников получилась столь неординарная внешность. В семейство должны были войти задне- и полноприводные модификации, варианты с одинарной и двойной кабиной, а также девятиместный Атаман Ермак. Было и продолжение в виде ГАЗ-3106 (Атаман II), но и его не реализовали... Зато есть Соболь NN 4х4 и ГАЗель NN 4х4.

Источник: Avito, Российская газета

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 16
29.12.2024 
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