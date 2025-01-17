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Реальные продажи Нивы вообще не совпали с планами АВТОВАЗа

За 2024 год АВТОВАЗ продал более 100 тысяч машин семейства Lada Niva

В минувшем году дилерская сеть АВТОВАЗа реализовала 100 852 автомобиля семейства Niva, состоящего из моделей Niva Legend и Niva Travel. Такие цифры были озвучены на недавней пресс-конференции производителя. При этом годовой план завода предусматривал продажу всего 70 тысяч внедорожников.

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Совсем неожиданными эти результаты, конечно, не назвать – предпосылки для них были: еще весной 2024 года АВТОВАЗ использовал время корпоративного отпуска для «разгона» производства до уровня 50 автомобилей Niva в час. При этом продажи семейства уже в тот момент находились на традиционном для этих машин довольно высоком уровне.

Уже к концу ноября годовой план продаж был с лихвой перекрыт – дилеры реализовали почти 91 тысячу машин Niva. А в течение одного только декабря продажи ушли за 100 тысяч экземпляров в год.

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Таким образом, вазовские внедорожники в РФ по-прежнему пользуются высоким спросом. Ранее «За рулем» отмечал, что китайский кроссовер Haval Jolion сейчас продается в России объемами, сравнимыми с совокупными объемами обеих моделей Niva, однако у этих автомобилей совершенно разные целевые аудитории.

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Источник: АВТОВАЗ, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10404
17.01.2025 
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