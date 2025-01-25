Новое поколение просторного и проходимого семейного внедорожника уже на подходе

Выпуск Chevrolet Traverse нового поколения будет налажен 14 июля 2025 года

14 июля 2025 года, стартует производство нового поколения популярного семейного внедорожника – Chevrolet Traverse 2026. Приём заказов откроется ещё раньше – 12 июня.

По предварительной информации, цены останутся на уровне актуальной модели 2025 года.

Chevrolet Traverse Z71

На выбор предложат несколько комплектаций, включая базовую LT, ориентированную на комфорт, High Country, а также спортивный RS. Отдельного внимания заслуживает версия Z71. Эта комплектация создана для тех, кто предпочитает автомобиль для бездорожья.

Под капотом всех модификаций будет установлен мощный турбированный двигатель 2.5L I4 LK0, выдающий внушительные 328 л.с. Этот двигатель обеспечит Traverse 2026 отличную динамику и уверенную тягу, независимо от выбранной комплектации.

Интерьер Chevrolet Traverse Z71

Chevrolet Traverse всегда славился просторным салоном, способным вместить большую семью с комфортом. Новое поколение, безусловно, продолжит эту традицию, предлагая ещё больше места для пассажиров и багажа.

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Источник: SpeedMe