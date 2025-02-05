Новый седан Kia появился в продаже в России: известна цена
Дилер привез в Россию новый Kia K5 2025 г.в. за 4,195 млн рублей
Один из дилеров привез в РФ седан Kia K5 2025 г. в. по цене 4,2 млн рублей. Под капотом автомобиля находится мотор объемом 2,4 литра мощностью 240 л.с., АКП.
Модель привезли из Казахстана, уточняется, что утилизационный сбор уже оплачен, получен ЭПТС. Автомобиль территориально находится в Краснодаре.
Kia K5
У седана есть круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, кожаный салон, подогрев руля, передних и задних сидений, бесключевой доступ, камера заднего вида и прочие опции.
Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».
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Источник: Российская газета
Фото:Kia
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05.02.2025
Фото:Kia
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Отзывы о Kia K5 (1)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Комментарий:
Очень простая, в целом, комфортная машина. Но с мнением редакции в части "спортседана" не согласен категорически - 2 л и 150 сил подходят только, чтобы ездить как унылый таксист. Любое нажатие педали газа вызывает такой натужный рев двигателя, что прибегать к этому инструменту не хочется вовсе. Я не понимаю, почему нельзя сделать отдельную кнопку обогрева боковых зеркал, зачем это совмещать с обогревом заднего стекла. и да, руль приходится держать крепко, любая неровность, особенно если в этот момент пытаешься ускориться - приводит к рывку руля в сторону.
+1