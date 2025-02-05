Новый седан Kia появился в продаже в России: известна цена

Дилер привез в Россию новый Kia K5 2025 г.в. за 4,195 млн рублей

Один из дилеров привез в РФ седан Kia K5 2025 г. в. по цене 4,2 млн рублей. Под капотом автомобиля находится мотор объемом 2,4 литра мощностью 240 л.с., АКП.

Модель привезли из Казахстана, уточняется, что утилизационный сбор уже оплачен, получен ЭПТС. Автомобиль территориально находится в Краснодаре.

Kia K5

У седана есть круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, кожаный салон, подогрев руля, передних и задних сидений, бесключевой доступ, камера заднего вида и прочие опции.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

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Источник: Российская газета