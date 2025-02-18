В Россию привезли «заряженную» Toyota Corolla: известна цена

В России появился в продаже хот-хэтч Toyota GR Corolla за 5,8 млн рублей

Новую Toyota Corolla в «заряженной» модификации GR за 5 846 000 руб. под заказ продает дилер из Хабаровска.

Полноприводная GR Corolla предлагается в России с бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 304 л.с., МКП. У экземпляра есть шесть подушек безопасности, система бесключевого доступа, несколько систем активной безопасности и другое.

Бренд Toyota презентовал GR Corolla в 2022 году. Автомобиль был призван составить конкуренцию новым Subaru WRX и Volkswagen Golf R.

Toyota GR Corolla

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.

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Источник: Autonews.ru