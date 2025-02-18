В Россию привезли «заряженную» Toyota Corolla: известна цена
В России появился в продаже хот-хэтч Toyota GR Corolla за 5,8 млн рублей
Новую Toyota Corolla в «заряженной» модификации GR за 5 846 000 руб. под заказ продает дилер из Хабаровска.
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Полноприводная GR Corolla предлагается в России с бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 304 л.с., МКП. У экземпляра есть шесть подушек безопасности, система бесключевого доступа, несколько систем активной безопасности и другое.
Бренд Toyota презентовал GR Corolla в 2022 году. Автомобиль был призван составить конкуренцию новым Subaru WRX и Volkswagen Golf R.
Toyota GR Corolla
Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.
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Источник: Autonews.ru
Фото:Toyota
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18.02.2025
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
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