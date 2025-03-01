Исторический фильм о пионерах автопрома РФ начала XX века покажут в 2026 году

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В Петербурге снимают кино о гонщике Руссо-Балта с Юрой Борисовым в главной роли

Масштабные съемки художественного фильма «Битва моторов» продолжаются в Петербурге и Ленинградской области.

Фильм повествует о реальных событиях 1911-1912 годов, участниками которых стали русский гонщик, издатель журнала «Автомобиль» Андрей Нагель и штурман Дмитрий Бондарев. Сюжет строится вокруг их поездки своим ходом на болиде Руссо-Балт 24/55 в Монако для участия в ралли.

Руссо-Балт
Руссо-Балт

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Часть съемок проходит в Петербурге, а также в деревне Сярьги Всеволожского района Ленинградской области. Некоторые отдельные сцены снимут на Балканах. Роль Андрея Нагеля играет Иван Янковский (исполнитель роли Вовы Адидаса в фильме «Слово пацана»), штурмана на экране воплотит актер Юра Борисов – номинант на престижную голливудскую премию «Оскар».

Специально для фильма построили реплику спортивного болида Руссо-Балт, причем в очень высоком качестве. Оригинальная машина была оснащена бензиновым мотором объемом 5,0 л мощностью 55 л.с., а ее максимальная скорость достигала 120 км/ч.

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В 1911-1912 годах экипаж своим ходом проехал 3257 км, по тем временам, когда было мало качественных дорог даже в Европе, не говоря уже о России. На ралли в Монте-Карло Нагель и Бондарев собрали 1-й приз маршрутов, 1-й приз выносливости и 9-й приз по общей классификации. Премьера фильма «Битва моторов» запланирована на осень 2026 года.

Источник: news.drom.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 21
01.03.2025 
Фото:Wikimedia
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