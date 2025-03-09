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Объединили плюсы седана и внедорожника: Volvo открыла новый класс автомобилей

Компания Volvo презентовала новый флагман модельного ряда ES90

Шведская компания Volvo презентовала новую флагманскую модель ES90. Новинка объединила в себе преимущества седана, фастбэка и внедорожника.

Длина Volvo ES90 равна 4983 мм при колесной базе 3100 мм. Объем багажника равен 424 л.

Концепт Volvo ES90
Концепт Volvo ES90

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ES90 будет предлагаться с тремя вариантами электромотором. Базовая модель Single Motor оснащается 333-сильным двигателем.

Второй вариант Twin Motor: с двумя электромоторами общей мощностью 449 л.с. У самой мощной версии Twin Motor Performance суммарная отдача двух моторов составляет 680 л.с. Зарядить аккумулятор на 300 км пробега можно за 10 минут.

Интерьер Volvo ES90
Интерьер Volvo ES90

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В базе автомобиль получил четырехзонный климат-контроль, электрорегулировку и подогрев передних сидений, десять динамиков, панорамную крышу и многое другое.

Новинка уже доступна для заказа в Австрии, Чехии, Франции, Германии.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

Источник: Volvo

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Ушакова Ирина
Фото:Volvo
Количество просмотров 19
09.03.2025 
Фото:Volvo
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