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Наша Нива в Японии — сколько она там стоит?

В Японии на продажу выставили новый внедорожник Lada Niva Travel

Российские недорогие внедорожники занимают в Японии особую узкую нишу: их покупают отдельные энтузиасты, которым нравится такая экзотика. Ранее «За рулем» рассказывал, как в Стране Восходящего солнца оказываются уазовские «буханки» и вазовские Ларгусы, и что думают о них их тамошние владельцы. А теперь в продаже появилась и Нива.

Вот такая Niva Travel продается на автоаукционе в Осаке
Вот такая Niva Travel продается на автоаукционе в Осаке
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Это неслучайно: у Нивы в Японии тоже есть группа почитателей. Фумио Огава, журналист издания Asahi Shimbun, писал об этом увлечении так: «вероятно, людей успокаивает тот факт, что автомобиль не напичкан технологиями». Очередная Нива «всплыла» на автомобильном аукционе в городе Осака.

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На сей раз продается Lada Niva Travel зеленого цвета и с минимальным пробегом в 2 тысячи километров. Машина не имеет каких-либо нюансов по кузову и вообще выглядит совершенно новой. Запрошенная цена составляет 1 млн иен, что примерно соответствует 600 тысяч рублей. Вероятно, финальная сумма будет выше (это же аукцион), но не удивимся, если ненамного.

Источник: Автопоток, Dan's Garage

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
09.03.2025 
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-28