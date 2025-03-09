Наша Нива в Японии — сколько она там стоит?

В Японии на продажу выставили новый внедорожник Lada Niva Travel

Российские недорогие внедорожники занимают в Японии особую узкую нишу: их покупают отдельные энтузиасты, которым нравится такая экзотика. Ранее «За рулем» рассказывал, как в Стране Восходящего солнца оказываются уазовские «буханки» и вазовские Ларгусы, и что думают о них их тамошние владельцы. А теперь в продаже появилась и Нива.

Вот такая Niva Travel продается на автоаукционе в Осаке

Это неслучайно: у Нивы в Японии тоже есть группа почитателей. Фумио Огава, журналист издания Asahi Shimbun, писал об этом увлечении так: «вероятно, людей успокаивает тот факт, что автомобиль не напичкан технологиями». Очередная Нива «всплыла» на автомобильном аукционе в городе Осака.

На сей раз продается Lada Niva Travel зеленого цвета и с минимальным пробегом в 2 тысячи километров. Машина не имеет каких-либо нюансов по кузову и вообще выглядит совершенно новой. Запрошенная цена составляет 1 млн иен, что примерно соответствует 600 тысяч рублей. Вероятно, финальная сумма будет выше (это же аукцион), но не удивимся, если ненамного.

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Источник: Автопоток, Dan's Garage