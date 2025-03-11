«Ценовые войны» ждут авторынок России в 2025 году

Глава «Рольфа» Виноградова: цены на новые авто в РФ в 2025 году вырастут на 10%

В текущем году новые машины в России будут дорожать на уровне инфляции около 10%, прогнозирует директор дилерской сети «Рольф» Светлана Виноградова. Цены будут расти постепенно в течение года, без резких рывков.

Общие продажи новых автомобилей в РФ по итогам 2025-го составят около 1,3 млн шт., предполагает эксперт. Она отмечает, что некоторые производители говорят о гораздо более амбициозных планах продаж (примерно на уровне 2024 года). Это может привести к «ценовым войнам», считает Виноградова.

При таком сценарии «заканчивается приверженность к бренду, нет лояльных клиентов, люди фактически покупают машину той марки, которая даст большую скидку», отмечает она.

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Источник: Autonews.ru