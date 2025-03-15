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В России неожиданно появился в продаже новый добротный японский кроссовер

Новые кроссоверы Mitsubishi ASX 2022 года можно купить в РФ за 2,8 млн рублей

Новый Mitsubishi ASX 2022 года выпуска, доступен у российских дилеров. Это новые автомобили первого поколения в третьем рестайлинге.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Речь идет о проверенном временем кроссовере, который успел завоевать доверие у многих автомобилистов. Под капотом – знакомый и надежный 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. В паре с ним работает вариатор, обеспечивающий плавное переключение передач. Выбор между передним и полным приводом позволяет адаптировать автомобиль под ваши потребности и условия эксплуатации.

Интерьер Mitsubishi ASX
Интерьер Mitsubishi ASX
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Начальная стоимость переднеприводного ASX в комплектации Instyle составляет 3 049 000 рублей. Дилеры предлагают скидку до 50 000 рублей при оформлении кредита и еще до 50 000 рублей при обмене вашего старого автомобиля по программе трейд-ин. Таким образом, максимальная экономия может достигнуть 100 000 рублей.

Полноприводные версии ASX в комплектации Intense стоят дороже – от 3 600 000 рублей. Однако, и здесь предлагаются внушительные скидки. При покупке в кредит вы можете сэкономить до 650 000 рублей, программа трейд-ин обеспечит скидку до 120 000 рублей, а оформление КАСКО добавит еще 30 000 рублей к вашей выгоде. В итоге, максимальная скидка на полноприводную версию может составить впечатляющие 800 000 рублей.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 250
15.03.2025 
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+7