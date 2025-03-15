В России неожиданно появился в продаже новый добротный японский кроссовер

Новые кроссоверы Mitsubishi ASX 2022 года можно купить в РФ за 2,8 млн рублей

Новый Mitsubishi ASX 2022 года выпуска, доступен у российских дилеров. Это новые автомобили первого поколения в третьем рестайлинге.

Mitsubishi ASX

Речь идет о проверенном временем кроссовере, который успел завоевать доверие у многих автомобилистов. Под капотом – знакомый и надежный 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. В паре с ним работает вариатор, обеспечивающий плавное переключение передач. Выбор между передним и полным приводом позволяет адаптировать автомобиль под ваши потребности и условия эксплуатации.

Интерьер Mitsubishi ASX

Начальная стоимость переднеприводного ASX в комплектации Instyle составляет 3 049 000 рублей. Дилеры предлагают скидку до 50 000 рублей при оформлении кредита и еще до 50 000 рублей при обмене вашего старого автомобиля по программе трейд-ин. Таким образом, максимальная экономия может достигнуть 100 000 рублей.

Полноприводные версии ASX в комплектации Intense стоят дороже – от 3 600 000 рублей. Однако, и здесь предлагаются внушительные скидки. При покупке в кредит вы можете сэкономить до 650 000 рублей, программа трейд-ин обеспечит скидку до 120 000 рублей, а оформление КАСКО добавит еще 30 000 рублей к вашей выгоде. В итоге, максимальная скидка на полноприводную версию может составить впечатляющие 800 000 рублей.

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Источник: Тарантас Ньюс