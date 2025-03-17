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Honda WR-V
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В Россию привезли надежный японский кроссовер дешевле 2 млн рублей
В России появились в продаже новые кроссоверы...

В Россию привезли надежный японский кроссовер дешевле 2 млн рублей

В России появились в продаже новые кроссоверы Honda WR-V по цене от ₽1,7 млн

В Россию продолжают поставлять по параллельному импорту кроссоверы Honda WR-V, сейчас цена автомобиля начинается от 1,7 млн рублей.

Honda WR-V под заказ за такую сумму продает фирма из Владивостока. У автомобиля есть кожано-тканевый салон, мультируль, климат-контроль, мультимедиа сенсорным экраном, камера заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска и другое.

Honda WR-V
Honda WR-V

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В Краснодаре машины предлагают под заказ от 1,8 млн рублей, в Находке цена кроссовера стартует от 1,95 млн рублей, в Иркутске – от 1,9 млн рублей, в Чите автомобиль стоит 1,99 млн рублей, а в Санкт-Петербурге и Омске – 2,1 млн рублей.

Во Владивостоке праворульный WR-V из наличия продают по цене от 2,65 миллиона рублей, в Благовещенске аналогичный автомобиль стоит от 2,755 млн.

Honda WR-V
Honda WR-V

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Все эти кроссоверы оснащаются 1,5-литровым 121-сильным атмосферником, вариатором. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что Focus2Move привел топ-10 самых популярных автобрендов в мире в 2025 году.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 3
17.03.2025 
Фото:Honda
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