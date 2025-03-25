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Мгновенная зарядка, внушительный запас хода — на 850 км: стартовали продажи новинки

В Китае стартовали продажи Hongqi Tiangong 05 c технологией DeepSeek

Продажи нового электромобиля Tiangong 05 от премиального бренда Hongqi стартовали на рынке Китая. На текущем этапе поставки модели на российский рынок не рассматриваются, уточнили в пресс-службе производителя.

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«Это одна из первых моделей в своем классе, получившая мультимедийную систему с поддержкой нейросетевых технологий DeepSeek-R1 (аналог Chat-GPT). Интеллектуальная система позволяет значительно расширить возможности взаимодействия с автомобилем, а его управление сделать удобнее и технологичнее», – подчеркнули в пресс-службе бренда.
Hongqi Tiangong 05
Hongqi Tiangong 05

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Интерьер салона выполнен из высококачественных и экологичных материалов. Передние сиденья оснащены функцией быстрого раскладывания, эргономика автомобиля включает многочисленные отделения для хранения различных предметов, а также магнитный багажник и потайные крючки. В автомобиле есть умная климатическая система.

Автомобиль получил 18-дюймовые колеса с уникальным рисунком в форме лепестков. Интеллектуальная система помощи водителю уровня L2.9 Tiangong 05 оснащена двухкамерной системой помощи водителю. Благодаря этой технологии автомобиль распознает препятствия в 50 раз точнее, чем модели с традиционными системами.

Hongqi Tiangong 05
Hongqi Tiangong 05

Система уровня L2.9 помогает водителю безопасно маневрировать в сложных дорожных условиях и точно оценивать расстояние до препятствий, в итоге повышается безопасность не только водителя и пассажиров, но и других участников движения.

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Одной из ключевых особенностей новинки являются мгновенная зарядка и внушительный запас хода. Tiangong 05 оснащен основной высоковольтной батареей 900 В, система позволяет зарядить аккумуляторную батарею с 10% до 80% всего за 12 минут. Запаса хода хватает на 850 км, что делает Tiangong 05 одним из самых автономных электромобилей в своем классе.

Tiangong 05 разработан с учетом высоких стандартов безопасности, кузов на 76% состоит из высокопрочной стали. Все технологии, включая систему «стереовидения» и автономного вождения, входят уже в базовый список оснащения.

Hongqi Tiangong 05
Hongqi Tiangong 05

Источник: пресс-служба Hongqi

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Светлана Тарасенко
Фото:пресс-служба Hongqi
Количество просмотров 3
25.03.2025 
Фото:пресс-служба Hongqi
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