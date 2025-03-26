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Жесткие меры: велокурьеров начали проверять на соблюдение норм

У велокурьеров Петербурга в ходе рейда ГАИ изъяли 160 электровелосипедов

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга в ходе рейда изъяли у курьеров более 160 электровелосипедов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Изъятие транспорта происходило в рамках административного производства для экспертизы. Отмечается, что у некоторых моделей отсутствовали педали, а мощность аккумуляторной батареи превышала 1000 Вт. Такие характеристики присущи мопедам, на управление которых необходимы права управления транспортным средством категории М, подчеркивают в ведомстве.

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«В связи с этим транспортные средства курьеров, имеющие признаки мопедов (более 160), в рамках административного производства изъяты полицией для проведения экспертизы», – подчеркнули в ГАИ.

У некоторых курьеров не было прав, также не у всех велокурьеров были шлемы как часть обязательной экипировки. Подобные нарушения грозят штрафами в размере от 6,5 до 16,5 тыс. рублей.

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Согласно данным МВД, 13 курьеров не прошли проверку, и их не допустят к работе. У девяти других были нарушения, связанные с миграционным законодательством, в дальнейшем им могут запретить въезд в Россию.

Источник: t.me/spb_police78

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Светлана Тарасенко
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
Количество просмотров 10
26.03.2025 
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
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