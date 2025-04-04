В России начались продажи нового люксового минивэна
Китайский бренд Hongqi объявил о выходе на рынок РФ минивэна HQ9. Автомобиль будет стоить от 7,69 млн и 8,49 млн рублей, сказано в сообщении китайского производителя.
Под капотом минивэна турбомотор 2.0 мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатая АКП. У автомобиля семиместный салон, сдвижные задние двери снабжены электроприводами.
В младшей комплектации Deluxe минивэн оснащен светодиодной оптикой, системой кругового обзора, панорамной крышей, подогревом передних и задних сидений, вентиляцией передних кресел, трехзонным климат-контролем, функцией массажа для пассажиров второго ряда.
В топовой комплектации HQ9 Executive есть подогрев руля и система активного шумоподавления.
Машины бренда Hongqi в КНР используются в качестве служебных автомобилей руководства страны, а также востребованы у состоятельных людей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.
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Источник: пресс-служба Hongqi