Знакомый и надежный японский кроссовер вернулся в РФ по доступной цене

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В России в продаже появились кроссоверы Honda CR-V по цене от 2,8 млн рублей

Кроссовер Honda CR-V продолжают поставлять в Россию по альтернативным каналам, цены автомобилей шестого поколения сейчас начинаются от 2 800 000 рублей. За столько новый переднеприводный кроссовер продает компания из Владивостока. Уточняется, что автомобиль уже выкуплен и находится на границе в КНР.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым 193-сильным турбомотором, вариатором, комплектация скромная.

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Honda CR-V
Honda CR-V

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Другая фирма из Владивостока готова привезти такой CR-V за 3 100 000 рублей. Сообщается, что в цене уже учтены утильсбор и «полная таможенная пошлина».

Компания из Иркутска предлагает аналогичный автомобиль на 50 тысяч рублей дороже, в Красноярске кроссовер стоит 3 185 000 рублей, а в подмосковной Истре и Москве такой автомобиль под заказ стоит 3 375 000 и 3 430 350 рублей соответственно.

Honda CR-V
Honda CR-V

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Из наличия новый CR-V дешевле всего продают в российской столице. За 3 750 000 рублей частник предлагает полноприводный кроссовер с кожаным салоном, панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, премиальной акустикой Bose, цифровой приборной панелью и прочими опциями.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 3
03.04.2025 
Фото:Honda
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Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-29