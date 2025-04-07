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В России появился экономичный и хорошо оснащенный минивэн от известного бренда

Российский дилер предлагает новый минивэн Kia Carnival 2025 за 7,8 млн рублей

Российский авторынок продолжает удивлять. Если раньше появление новых моделей Kia было предсказуемым событием, то сейчас ситуация кардинально изменилась. В продаже появился минивэн Kia Carnival HEV 2025 ввезённый по схеме параллельного импорта.

За 7,8 миллионов рублей российские покупатели получают минивэн с гибридной силовой установкой, представляющей собой сочетание 1,6-литрового турбомотора и электродвигателя. Суммарная мощность этого тандема составляет 245 л. с., что обещает динамичную езду, особенно учитывая габариты автомобиля.

Kia Carnival HEV 2025
Kia Carnival HEV 2025
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Белый перламутровый кузов придает машине элегантность, а светлый салон, отделанный комбинированными материалами, создаёт ощущение комфорта и простора. Наличие электроприводов и памяти положений сидений говорит о высоком уровне оснащения, характерном для автомобилей премиум-класса.

Гарантия в два года или 75 000 километров пробега, предлагаемая продавцом, является важным фактором, учитывая, что автомобиль ввезён по схеме параллельного импорта. Это указывает на определённую уверенность дилера в качестве предлагаемого автомобиля и, возможно, на наличие налаженных сервисных процедур.

Интерьер Kia Carnival HEV 2025
Интерьер Kia Carnival HEV 2025

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7,8 миллионов рублей – сумма, которая позиционирует Kia Carnival Hybrid 2025 в премиум-сегменте. Для сравнения можно взять китайский минивэн Hongqi HQ9 с аналогичной мощностью (245 л.с., 2,0-литровый двигатель) и автоматической коробкой передач, стоимость которого составляет 7,69 млн рублей.

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Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 13
07.04.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Carnival (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.
Недостатки:
Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.
Комментарий:
Хороший автомобиль. Советую брать!
+3