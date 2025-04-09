#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти машины оказались самыми популярными в параллельном импорте
9 апреля
Эти машины оказались самыми популярными в параллельном импорте
«Автостат» перечислил 10 самых востребованных...
Из-за заморозков треснул бачок омывателя? Вот что можно сделать
9 апреля
Из-за заморозков треснул бачок омывателя? Вот что можно сделать
Эксперт Ревин оценил народный метод ремонта...
Известны гравитационные накопители на основе вагонеток. Когда выработка энергии высока (ветряки крутятся, облачность низкая), вагоны с помощью электродвигателей заезжают в гору, накапливая потенциальную энергию. Если выработка энергии падает, а потребление растет (ветра нет, солнце село), вагоны скатываются, двигатели при этом работают в режиме генератора и отдают электроэнергию в сеть. Говорят, что эффективность такой системы – около 86%.
9 апреля
Гравитационные аккумуляторы: будут ли они в автомобилях
Эксперт Колодочкин оценил перспективы особых...

Важный вопрос! Где вы нас читаете?

Опрос: где вы читаете и смотрите контент «За рулем»?

Рекомендуем
95 лет «За рулем»: Как все начиналось?

Дорогие читатели! Как вы знаете, «За рулем» можно читать и смотреть практически на всех площадках. Есть журнал, сайт и наши аккаунты в соцсетях – тут и паблик в ВК, и Дзен-канал, и быстро растущий канал в Telegram... А также профиль в ОК, YouTube и Rutube-канал. Мы видим, что наших подписчиков становится все больше! Спасибо, что вы с нами на всех этих площадках!

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Интересно, что при всем бурном развитии соцсетей наша печатная версия по-прежнему на высоте: «За рулем» регулярно подтверждает свой статус лидера продаж среди российских автомобильных журналов. И это – тоже исключительно благодаря вам!

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Но, несмотря на все наши совместные успехи, мы продолжаем развиваться. Нам очень хочется понять, что из представленного списка наиболее востребовано, а что пока отстает. Это нужно, чтобы мы могли стать удобнее, современнее и интереснее для вас. Просим вас принять в небольшом опросе под этой заметкой. Пожалуйста, расскажите, где вам наиболее комфортно знакомится с нашими новостями, статьями и тест-драйвами. А может быть, вам хватает коротких постов и видеороликов?

8 апреля
Где вы предпочитаете читать и смотреть контент от «За рулем»?
Возможно несколько ответов

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 35
09.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0