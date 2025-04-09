Важный вопрос! Где вы нас читаете?

Опрос: где вы читаете и смотрите контент «За рулем»?

Дорогие читатели! Как вы знаете, «За рулем» можно читать и смотреть практически на всех площадках. Есть журнал, сайт и наши аккаунты в соцсетях – тут и паблик в ВК, и Дзен-канал, и быстро растущий канал в Telegram... А также профиль в ОК, YouTube и Rutube-канал. Мы видим, что наших подписчиков становится все больше! Спасибо, что вы с нами на всех этих площадках!

Интересно, что при всем бурном развитии соцсетей наша печатная версия по-прежнему на высоте: «За рулем» регулярно подтверждает свой статус лидера продаж среди российских автомобильных журналов. И это – тоже исключительно благодаря вам!

Но, несмотря на все наши совместные успехи, мы продолжаем развиваться. Нам очень хочется понять, что из представленного списка наиболее востребовано, а что пока отстает. Это нужно, чтобы мы могли стать удобнее, современнее и интереснее для вас. Просим вас принять в небольшом опросе под этой заметкой. Пожалуйста, расскажите, где вам наиболее комфортно знакомится с нашими новостями, статьями и тест-драйвами. А может быть, вам хватает коротких постов и видеороликов?