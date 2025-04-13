Кировец порвало пополам! Что тут произошло? (видео)

Стало известно, в каких случаях рама трактора К-700 может не выдержать нагрузок

В Сети можно найти немало примеров великолепной работы трактора советского К-700 Кировец и его более поздних модификаций К-700А и К-701. В большинстве видеороликов по этой теме отечественный Кировец просто уничтожает зарубежных конкурентов, однако слабые места имеются и у этого исполина. Впрочем, зачастую тут нужно говорить скорее о навыках тракториста, нежели о качествах техники.

В противном случае «минусов» можно найти довольно много. Например, вполне уместно будет рассказать о том, что трактор К-700 склонен к перевороту. Но перевернет ли его аккуратный водитель, хорошо чувствующий свою машину?

Сегодня мы разберем другой аспект, который тоже иногда причисляют к слабым сторонам Кировца. Автор опубликованного видео рассказывает, что место соединения шарнирно-сочлененной рамы трактора со временем становится менее прочным и в определенных условиях может не выдержать.

Например, такое иногда происходит при попытке «выползти» из места застревания на бездорожье путем многократного перегибания рамы в разные стороны. И это так, только едва ли речь может идти о «слабом месте» самого трактора... Вовремя обслуживайте технику, будьте аккуратны в ее эксплуатации – и смотрите другие поучительные (а также драматичные, веселые, невероятные) случаи, произошедшие в последнее время с трактористами в России и за ее пределами.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ПРО Технику