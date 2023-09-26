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Назван единственный минус трактора К-700

Стало известно, почему легендарный «Кировец» считают опасной машиной

История прославленного советского трактора К-700 «Кировец» началась в 60-х годах прошлого столетия. За прошедшие годы он стал настоящей легендой отечественного тракторостроения. «Кировец» до сих пор выпускается, в частности на тракторном заводе в Петербурге наладили производство моделей К-744Р и К-703М.

Кроме надежности и способности работать в разных климатических условиях, «Кировец» обладает высоким потенциалом в части производительности, его ресурс и ремонтнопригодность просто поражают. Но есть у трактора один минус, из-за которого «Кировец» считают опасной машиной.

Кировец К-700
Кировец К-700
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Проблема в том, что при передвижении на неровной дороге трактор может опрокинуться. Причем в таких случаях есть риск его заваливания на крышу, которая вследствие этого просто «складывается».

Также существует риск опрокидывания трактора, если будет пробито колесо. Несмотря на то, что подобные ситуации происходили крайне редко, факт остается фактом. Хотя эти случаи не повлияли кардинальным образом на работоспособность К-700, и он до сих пор успешно используется в сельском хозяйстве.

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Источник Novate.ru

Фото: Максим Блохин /Фотохроника ТАСС

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