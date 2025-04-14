Стало известно, на сколько выросли цены на машины в РФ за три года
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России за три года увеличилась лишь на 43%. Причина в том, что изменилась структура спроса, сместившись в сторону Lada и китайских авто, пояснил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Модели брендов, которые были популярны три года назад, заметно подорожали: машины Hyundai выросли в цене на 186%, Kia прибавили 162%, Volkswagen – 198%, Skoda – 180%, Toyota – 80%.
То есть, за 3 года новые автомобили для россиян стали стоить примерно в два раза дороже, а некоторые почти в три, рассуждает Целиков. И только то обстоятельство, что люди теперь больше покупают китайские автомобили и Lada, способствовало тому, что средневзвешенная цена выросла не так сильно, сделал вывод Целиков.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.
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Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова