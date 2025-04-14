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Стало известно, на сколько выросли цены на машины в РФ за три года

Глава «Автостата» Целиков: За три года автомобили в России подорожали вдвое

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Средневзвешенная цена нового автомобиля в России за три года увеличилась лишь на 43%. Причина в том, что изменилась структура спроса, сместившись в сторону Lada и китайских авто, пояснил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Модели брендов, которые были популярны три года назад, заметно подорожали: машины Hyundai выросли в цене на 186%, Kia прибавили 162%, Volkswagen – 198%, Skoda – 180%, Toyota – 80%.

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То есть, за 3 года новые автомобили для россиян стали стоить примерно в два раза дороже, а некоторые почти в три, рассуждает Целиков. И только то обстоятельство, что люди теперь больше покупают китайские автомобили и Lada, способствовало тому, что средневзвешенная цена выросла не так сильно, сделал вывод Целиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 11
14.04.2025 
Фото:freepik / freepik
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