В Россию привезли надежный немецкий кроссовер с полным приводом: известна цена

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В РФ в продаже появился кроссовер Volkswagen Tayron 2025 года за 5,4 млн рублей

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Московский дилер привез в Россию компактный кроссовер Volkswagen Tayron 2025 года выпуска за 5,4 млн рублей. Длина модели составляет около 4,6 м.

Текущая версия дебютировала в 2022 году, получив рестайлинговую внешность и 12-дюймовый экран мультимедиа в салоне. Управление климатом в этой модели Volkswagen вынесено в отдельный блок, но он сенсорный.

Volkswagen Tayron
Volkswagen Tayron

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Под капотом Volkswagen Tayron 2-литровый мотор TSI мощностью 220 л.с., робот. Привод полный. Автомобиль представлен в богатой комплектация, включающей среди прочего пакет обогревов.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

Интерьер Volkswagen Tayron
Интерьер Volkswagen Tayron

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 2
20.04.2025 
Фото:Autohome
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