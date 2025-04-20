В Россию привезли надежный немецкий кроссовер с полным приводом: известна цена
В РФ в продаже появился кроссовер Volkswagen Tayron 2025 года за 5,4 млн рублей
Московский дилер привез в Россию компактный кроссовер Volkswagen Tayron 2025 года выпуска за 5,4 млн рублей. Длина модели составляет около 4,6 м.
Текущая версия дебютировала в 2022 году, получив рестайлинговую внешность и 12-дюймовый экран мультимедиа в салоне. Управление климатом в этой модели Volkswagen вынесено в отдельный блок, но он сенсорный.
Volkswagen Tayron
Под капотом Volkswagen Tayron 2-литровый мотор TSI мощностью 220 л.с., робот. Привод полный. Автомобиль представлен в богатой комплектация, включающей среди прочего пакет обогревов.
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.
Интерьер Volkswagen Tayron
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Источник: Российская газета
Фото:Autohome
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20.04.2025
Фото:Autohome
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