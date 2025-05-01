Какое масло заливать в старый мотор

Эксперт Ожогин: заливать в старый двигатель лучше синтетическое масло

В старый мотор лучше заливать синтетическое масло, рассказал директор компании Vertex Group Константин Ожогин. Он пояснил, что минеральное моторное масло – это нефть, подвергнутая некоторым очисткам и обработкам. В нем может содержаться много примесей и до 1% серы, отрицательно влияющих на его свойства, отметил специалист.

Это дешевый смазочный материал, у которого отсутствуют разные параметры, важные для долгой и качественной эксплуатации мотора, рассказал Ожогин. Такое масло сможет обеспечить надежность двигателя ненадолго, так как может образоваться запах гари, черные отложения, что приведет к дорогому ремонту.

Ожогин рекомендует выбирать синтетическое масло для старых моторов, так как его обрабатывают на заводах на молекулярном уровне. Смазочные показатели такого масла влияют на его выносливость в агрессивной среде и противодействуют окислению.

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Источник: «Российская газета»