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Недавно появившийся в России бренд анонсировал новый легкий внедорожник

ROX Motor анонсировала новый легкий внедорожник на автосалоне в Шанхае

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Китайский бренд ROX Motor представил на автосалоне в Шанхае свой инновационный лёгкий внедорожник.

Фотографии с выставки, опубликованные пресс-службой бренда и освещённые крупными автомобильными изданиями, демонстрируют стильный и современный дизайн внедорожника.

Новый внедорожник от ROX Motor
Новый внедорожник от ROX Motor
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Однако, за привлекательной внешностью скрывается настоящая технологическая революция, реализованная благодаря стратегическому партнёрству с Weiqiao Pioneering Group – мировым лидером в производстве алюминия и инновационных материалов.

Это сотрудничество позволило ROX Motor совершить качественный скачок в области легковесных конструкций, что положительно сказывается на топливной эффективности, управляемости и проходимости автомобиля.

Совместная лаборатория Weiqiao-ROX Motor, созданная для ускорения исследований и внедрения передовых технологий, позволит компании постоянно совершенствовать свои продукты и оперативно реагировать на изменения рынка. Использование передовых алюминиевых сплавов, разработанных Weiqiao Pioneering Group, обеспечивает не только снижение веса автомобиля, но и повышение его прочности и устойчивости к коррозии.

Новый внедорожник от ROX Motor
Новый внедорожник от ROX Motor

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Анонсированный план по выпуску одной новой модели ежегодно с 2025 по 2027 год свидетельствует о серьёзных намерениях ROX Motor закрепиться на рынке. Стратегия компании направлена на создание разнообразного модельного ряда, способного удовлетворить потребности широкого круга потребителей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:ROX Motor
Количество просмотров 20
26.04.2025 
Фото:ROX Motor
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