В России появится отдельная страховка для «трезвых водителей»

В России предложили внедрить специальную страховку для управления любыми авто

В России назрела необходимость в законодательном регулировании услуг «трезвого водителя», и инициатива депутата Госдумы Бориса Чернышова, адресованная главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, может стать долгожданным решением этой проблемы.

Предложение ввести отдельный страховой полис для водителей, оказывающих подобные услуги, – это важный шаг к повышению безопасности дорожного движения и защите прав всех участников процесса.

Сейчас ситуация с «трезвыми водителями» находится в правовой серой зоне. Временные водители, подменяющие владельцев автомобилей, могут оказывать свои услуги только на машинах с «открытой» страховкой (ОСАГО), что существенно ограничивает их возможности и создает множество рисков.

Внедрение отдельного страхового полиса для «трезвых водителей» расширит круг потенциальных клиентов сервиса, а также уменьшит число водителей, которые садятся за руль, находясь в состоянии опьянения. Наличие страхового полиса гарантирует компенсацию ущерба в случае ДТП, независимо от того, кто управлял автомобилем. Владельцы транспортных средств будут защищены от финансовых потерь, а пострадавшие в аварии – от незащищенности.

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Источник: SHOT