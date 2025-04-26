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В России появится отдельная страховка для «трезвых водителей»

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В России назрела необходимость в законодательном регулировании услуг «трезвого водителя», и инициатива депутата Госдумы Бориса Чернышова, адресованная главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, может стать долгожданным решением этой проблемы.

Предложение ввести отдельный страховой полис для водителей, оказывающих подобные услуги, – это важный шаг к повышению безопасности дорожного движения и защите прав всех участников процесса.

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Сейчас ситуация с «трезвыми водителями» находится в правовой серой зоне. Временные водители, подменяющие владельцев автомобилей, могут оказывать свои услуги только на машинах с «открытой» страховкой (ОСАГО), что существенно ограничивает их возможности и создает множество рисков.

Внедрение отдельного страхового полиса для «трезвых водителей» расширит круг потенциальных клиентов сервиса, а также уменьшит число водителей, которые садятся за руль, находясь в состоянии опьянения. Наличие страхового полиса гарантирует компенсацию ущерба в случае ДТП, независимо от того, кто управлял автомобилем. Владельцы транспортных средств будут защищены от финансовых потерь, а пострадавшие в аварии – от незащищенности.

Источник: SHOT

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 15
26.04.2025 
Фото:АГН Москва
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