Toyota представила новейший седан на замену Camry: подробности
Шанхайский автосалон 2025 года ознаменовался громкой премьерой – Toyota представила серийную версию своего флагманского электроседана bZ7, разработанного специально для китайского рынка.
Автомобиль, разработанный совместным предприятием GAC-Toyota, выходит на рынок в конце этого года, обещая стать серьезным конкурентом в сегменте премиальных электромобилей.
Напомним, что концепт-кар bZ7 впервые был показан публике на автосалоне в Гуанчжоу в 2024 году. Однако версия, представленная в Шанхае, значительно отличается от своего предшественника – это уже готовый к производству автомобиль, лишенный некоторых концептуальных излишеств.
В частности, вместо цифровых камер заднего вида появились традиционные зеркала заднего вида, а стильные, но непрактичные скрытые дверные ручки уступили место привычным физическим аналогам.
Внешний вид седана bZ7 выделяется элегантными линиями кузова и спортивным силуэтом. Задняя часть автомобиля приковывает взгляд сквозными задними фонарями, дополненными высоко расположенными стоп-сигналами и небольшим антикрылом, подчеркивающим динамичный характер модели.
Однако наиболее значимым нововведением является интеграция лидара, что открывает широкие возможности для систем помощи водителю (ADAS). Наличие лидара, а также сотрудничество с Huawei, позволяет предположить, что bZ7 будет оснащен передовыми технологиями автономного вождения, возможно, основанными на системе Huawei ADS.
Внутренняя отделка и технические характеристики силовой установки пока не раскрываются полностью.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: CarNewsChina