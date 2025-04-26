Toyota представила новейший седан на замену Camry: подробности

Toyota представила на автосалоне в Шанхае новый электрический седан bZ7

Шанхайский автосалон 2025 года ознаменовался громкой премьерой – Toyota представила серийную версию своего флагманского электроседана bZ7, разработанного специально для китайского рынка.

Автомобиль, разработанный совместным предприятием GAC-Toyota, выходит на рынок в конце этого года, обещая стать серьезным конкурентом в сегменте премиальных электромобилей.

Toyota

Напомним, что концепт-кар bZ7 впервые был показан публике на автосалоне в Гуанчжоу в 2024 году. Однако версия, представленная в Шанхае, значительно отличается от своего предшественника – это уже готовый к производству автомобиль, лишенный некоторых концептуальных излишеств.

В частности, вместо цифровых камер заднего вида появились традиционные зеркала заднего вида, а стильные, но непрактичные скрытые дверные ручки уступили место привычным физическим аналогам.

Внешний вид седана bZ7 выделяется элегантными линиями кузова и спортивным силуэтом. Задняя часть автомобиля приковывает взгляд сквозными задними фонарями, дополненными высоко расположенными стоп-сигналами и небольшим антикрылом, подчеркивающим динамичный характер модели.

Однако наиболее значимым нововведением является интеграция лидара, что открывает широкие возможности для систем помощи водителю (ADAS). Наличие лидара, а также сотрудничество с Huawei, позволяет предположить, что bZ7 будет оснащен передовыми технологиями автономного вождения, возможно, основанными на системе Huawei ADS.

Внутренняя отделка и технические характеристики силовой установки пока не раскрываются полностью.

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Источник: CarNewsChina