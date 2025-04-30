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Названы лучшие автомобили в бюджете 400 тысяч рублей

Эксперт Головань перечислил топ-10 автомобилей стоимостью до 400 тысяч рублей

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Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань назвал 10 лучших автомобилей стоимостью до 400 тысяч рублей. Самой популярной моделью в таком бюджете он назвал Renault Logan 2012–2016 г. в. со средней ценой 399 тыс. рублей. Машина неприхотлива и надежна.

Далее следует Ford Fusion 2005–2012 годов (средняя цена 375,9 тыс. рублей). На третьей позиции Ford Focus 2004–2008 годов, на четвертой – семейство Lada Granta, на пятом месте – Peugeot 308 2007–2011 годов.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Renault Logan
Renault Logan

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Также эксперт упомянул Chevrolet Lacetti (2004–2013), Renault Logan (2009–2015) стоимостью 350 тыс. рублей, Opel Corsa (2006–2010 годы, 338 тыс. рублей). Последние места в списке лучших подержанных авто стоимостью до 400 тыс. рублей занимают первое поколение Renault Logan (2004–2009) и Skoda Octavia (2000–2011).

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.

Источник: «Газета. Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Renault
Количество просмотров 8
30.04.2025 
Фото:Depositphotos | Renault
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