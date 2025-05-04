Закрытие заводов Volkswagen открывает двери для Chery в Германии

Chery намерена запустить сборку автомобилей в Германии на заводах Volkswagen

Китайская автомобильная компания Chery нацелена на укрепление своего присутствия в Европе, рассматривая вариант производства автомобилей на немецких заводах.

В 2024 году Chery смогла продать более 2,6 миллиона автомобилей по всему миру, включая модели своих суббрендов и совместных разработок с Jaguar Land Rover.

Теперь акцент смещается на европейский рынок, где Chery видит потенциал в использовании производственных мощностей Volkswagen в Дрездене и Оснабрюке, которые со временем будут закрыты в целях оптимизации расходов.

Представители Chery подтвердили, что ведутся переговоры о запуске сборки в Германии, хотя точные детали еще не раскрыты. Вице-президент Chery International Чарли Чжан отметил, что прежде чем принимать окончательное решение, необходимо тщательное изучение таких факторов, как регулирование, взаимодействие с профсоюзами и вопросы логистики.

Если все пройдет успешно, на этих заводах начнется выпуск автомобилей под новым брендом Lepas. В линейке будут два компактных и один среднеразмерный SUV на базе кроссоверов Tiggo, оснащенных бензиновыми, гибридными и электрическими двигателями.

С 2024 года Chery уже осуществляет сборку автомобилей в Испании, на бывшем заводе Nissan в Барселоне, совместно с компанией Ebro. Производство там расширяется, с добавлением гибридной версии Tiggo PHEV и электромобилей под брендами Omoda и Jaecoo.

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Источник: Тарантас Ньюс