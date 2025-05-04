#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Закрытие заводов Volkswagen открывает двери для Chery в Германии
4 мая
Закрытие заводов Volkswagen открывает двери для Chery в Германии
Chery намерена запустить сборку автомобилей в...
Rolls-Royce Cullinan
4 мая
Этот Rolls-Royce Cullinan решил прикинуться ромашкой
Покупатель Rolls-Royce Cullinan заказал...
Интерьер Hyundai Kona 2025
4 мая
Представлен новый богато оснащенный кроссовер Hyundai по цене от 1,4 млн рублей
Hyundai представила кроссовер Kona 2025 года с...

Закрытие заводов Volkswagen открывает двери для Chery в Германии

Chery намерена запустить сборку автомобилей в Германии на заводах Volkswagen

Рекомендуем
Как сэкономить на проезде по платным дорогам — все способы

Китайская автомобильная компания Chery нацелена на укрепление своего присутствия в Европе, рассматривая вариант производства автомобилей на немецких заводах.

В 2024 году Chery смогла продать более 2,6 миллиона автомобилей по всему миру, включая модели своих суббрендов и совместных разработок с Jaguar Land Rover.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Теперь акцент смещается на европейский рынок, где Chery видит потенциал в использовании производственных мощностей Volkswagen в Дрездене и Оснабрюке, которые со временем будут закрыты в целях оптимизации расходов.

Представители Chery подтвердили, что ведутся переговоры о запуске сборки в Германии, хотя точные детали еще не раскрыты. Вице-президент Chery International Чарли Чжан отметил, что прежде чем принимать окончательное решение, необходимо тщательное изучение таких факторов, как регулирование, взаимодействие с профсоюзами и вопросы логистики.

Если все пройдет успешно, на этих заводах начнется выпуск автомобилей под новым брендом Lepas. В линейке будут два компактных и один среднеразмерный SUV на базе кроссоверов Tiggo, оснащенных бензиновыми, гибридными и электрическими двигателями.

Рекомендуем
Крепкие масла для трансмиссии

С 2024 года Chery уже осуществляет сборку автомобилей в Испании, на бывшем заводе Nissan в Барселоне, совместно с компанией Ebro. Производство там расширяется, с добавлением гибридной версии Tiggo PHEV и электромобилей под брендами Omoda и Jaecoo.

Источник: Тарантас Ньюс

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
04.05.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0