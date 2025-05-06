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В России начались продажи популярного кроссовера Skoda – но цены теперь шокируют

Дилеры предлагают Skoda Karoq 2025 года от 4 447 000 рублей

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В российских автосалонах появились новые Skoda Karoq 2025 года выпуска, однако цены на кроссоверы оказались неожиданно высокими.

Так, минимальная стоимость модели составляет 4 447 000 рублей – именно такую цену запрашивает один из дилеров в Москве. В регионах ценник может быть намного выше.

Согласно информации в объявлениях, речь идет о кроссоверах чешской сборки, а не о китайских аналогах. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 190 л.с., который работает совместно с роботизированной коробкой передач и полным приводом. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 7 секунд.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.
Skoda Karoq 2025 года
Skoda Karoq 2025 года

Карок укомплектован весьма щедро: покупатель получит круиз- и климат-контроль, подогревы стекол, зеркал, сидений и рулевого колеса, камеру заднего вида, мультимедийную систему с навигацией, адаптивные светодиодные фары, систему удержания в полосе и множество других современных опций. Всего в оснащении заявлено 86 пунктов.

Новый Karoq уже доступен в Москве, а также замечен в продаже в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Однако, если в столице цена составляет 4,45 млн рублей, то в Петербурге за аналогичный автомобиль просят 4,5 млн, а в Новосибирске – 4,65 млн рублей. Более доступные предложения возможны только при заказе – такие машины обойдутся примерно в 4 миллиона рублей.

Skoda Karoq 2025 года
Skoda Karoq 2025 года

Несмотря на высокую цену, интерес к модели сохраняется. Skoda Karoq давно зарекомендовал себя как надежный и практичный кроссовер, а наличие полного привода и мощного двигателя делает его привлекательным для российских покупателей.

Источник: Auto.ru и «Российская газета»

Фото: Auto.ru

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Алексеева Елена
Количество просмотров 21
06.05.2025 
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+7