В России начались продажи популярного кроссовера Skoda – но цены теперь шокируют

Дилеры предлагают Skoda Karoq 2025 года от 4 447 000 рублей

В российских автосалонах появились новые Skoda Karoq 2025 года выпуска, однако цены на кроссоверы оказались неожиданно высокими.

Так, минимальная стоимость модели составляет 4 447 000 рублей – именно такую цену запрашивает один из дилеров в Москве. В регионах ценник может быть намного выше.

Согласно информации в объявлениях, речь идет о кроссоверах чешской сборки, а не о китайских аналогах. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 190 л.с., который работает совместно с роботизированной коробкой передач и полным приводом. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 7 секунд.

Skoda Karoq 2025 года

Карок укомплектован весьма щедро: покупатель получит круиз- и климат-контроль, подогревы стекол, зеркал, сидений и рулевого колеса, камеру заднего вида, мультимедийную систему с навигацией, адаптивные светодиодные фары, систему удержания в полосе и множество других современных опций. Всего в оснащении заявлено 86 пунктов.

Новый Karoq уже доступен в Москве, а также замечен в продаже в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Однако, если в столице цена составляет 4,45 млн рублей, то в Петербурге за аналогичный автомобиль просят 4,5 млн, а в Новосибирске – 4,65 млн рублей. Более доступные предложения возможны только при заказе – такие машины обойдутся примерно в 4 миллиона рублей.

Skoda Karoq 2025 года

Несмотря на высокую цену, интерес к модели сохраняется. Skoda Karoq давно зарекомендовал себя как надежный и практичный кроссовер, а наличие полного привода и мощного двигателя делает его привлекательным для российских покупателей.

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Источник: Auto.ru и «Российская газета»

Фото: Auto.ru