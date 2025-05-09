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Надежный и недорогой седан Volkswagen доступен в России: известны цены
В России в продаже появился новый Volkswagen...

Надежный и недорогой седан Volkswagen доступен в России: известны цены

В России в продаже появился новый Volkswagen Lavida XR по цене от 1,8 млн рублей

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Седаны Volkswagen Lavida XR китайской сборки продаются сейчас в России по цене от 1,8 млн рублей. За столько автомобиль предлагает привезти под заказ компания из Иваново.

1 763 597 рублей обойдется седан в начальной комплектации, в которую входит тканевый салон, кондиционер, цифровая приборная панель, мультируль, медиасистема с крупным сенсором и другое.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА
Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

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За 1 850 000 рублей аналогичный автомобиль готовы привезти фирмы из Краснодара и Владивостока, за 1 925 000 рублей – компания из Москвы, а в Магнитогорске, где уже есть в наличии два автомобиля в максимальной комплектации, за них просят по 2 990 000 рублей.

Под капотом у всех предлагаемых Lavida XR 1,5-литровый бензиновый атмосферник MPI мощностью 112 л. с., 6-ступенчатая АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 4
09.05.2025 
Фото:Volkswagen
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