Надежный и недорогой седан Volkswagen доступен в России: известны цены

В России в продаже появился новый Volkswagen Lavida XR по цене от 1,8 млн рублей

Седаны Volkswagen Lavida XR китайской сборки продаются сейчас в России по цене от 1,8 млн рублей. За столько автомобиль предлагает привезти под заказ компания из Иваново.

1 763 597 рублей обойдется седан в начальной комплектации, в которую входит тканевый салон, кондиционер, цифровая приборная панель, мультируль, медиасистема с крупным сенсором и другое.

Volkswagen Lavida XR

За 1 850 000 рублей аналогичный автомобиль готовы привезти фирмы из Краснодара и Владивостока, за 1 925 000 рублей – компания из Москвы, а в Магнитогорске, где уже есть в наличии два автомобиля в максимальной комплектации, за них просят по 2 990 000 рублей.

Под капотом у всех предлагаемых Lavida XR 1,5-литровый бензиновый атмосферник MPI мощностью 112 л. с., 6-ступенчатая АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.

Volkswagen Lavida XR

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Источник: «Автоновости дня»