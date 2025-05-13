В России появился новый просторный и хорошо оснащенный седан за 2 миллиона рублей

Новый седан BYD Qin Plus 2025 представлен в Москве по цене от 2,09 млн рублей

В Москве у одного из дилеров выставлен на продажу новый седан BYD Qin Plus 2025 года, который был ввезён через параллельный импорт.

Автомобиль выполнен в белом цвете с тёмным интерьером, сочетающим кожу и ткань. Он оборудован гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора с мощностью 110 л.с. и электрического мотора, развивающего 180 л.с. Коробка передач – вариатор. Максимальный запас хода достигает 1100 км. На автомобиль оформлены свидетельства о соответствии (СБКТС) и электронный ПТС (ЭПТС).

BYD Qin Plus 2025

Цена BYD Qin Plus 2025 под заказ из Китая составляет 2,09 миллиона рублей, однако в наличии машины могут стоить дороже в связи с коммерческим утилизационным сбором.

Габариты автомобиля составляют 4765 х 1837 х 1495 мм, длина колесной базы 2718 мм. Внутри установлена цифровая панель приборов с экраном диагональю 8,8 дюйма, также доступна медиасистема с экранами 10,1 или 12,8 дюймов в зависимости от комплектации, а звук воспроизводят 8 динамиков.

BYD Qin Plus 2025

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Источник: Российская газета