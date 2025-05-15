Nissan увольняет десятки тысяч сотрудников

Nissan: грядет сокращение 20 тысяч человек и закрытие семи заводов

По результатам 2024 финансового года, который завершился в марте, компания Nissan Motor понесла чистый убыток в размере 670,9 млрд иен – это около 4,5 млрд долларов. Это самый большой убыток японского автопроизводителя с 1999 года. Продажи на двух ключевых рынках, в Китае и США, резко сократились, и поэтому Nissan готовится к реализации плана реструктуризации и восстановления бизнеса, говорится в официальном сообщении компании.

Напомним, переживающая серьезный кризис компания Nissan Motor планировала слияние с Honda, однако переговоры зашли в тупик. После этого Nissan сменил гендиректора – новый глава Эйван Эспиноса и начал масштабную реструктуризацию.

План носит название «Re:Nissan», и он призван «повысить производительность операций и создать более компактный и устойчивый бизнес, способный быстро адаптироваться к изменениям на рынке», заявили в японской компании. План включает закрытие семи из существующих ныне 17 автомобильных заводов бренда. Это приведет к сокращению производительности с 3,5 млн до 2,5 млн автомобилей в год.

Кроме того, в Nissan Motor подтвердили информацию о сокращениях 20 тысяч рабочих мест (включая объявленное ранее сокращение 9 тысяч человек), что составляет 15% от всей рабочей силы. Также компания еще раз подчеркнула, что оптимизирует операции по производству автокомпонентов и откажется от идеи строительства завода по производству аккумуляторных батарей в Фукуоке.

По прогнозам аналитиков Nissan, все эти меры в совокупности должны снизить годовые издержки на 3,4 млрд долларов. В наступившем 2025 финансовом году в Nissan ожидают снижения выручки на 0,1%, а глобальных продаж автомобилей – на 2,9%, до 3,25 млн единиц. По причине неопределенности на глобальном рынке прогнозов годовой прибыли в компании не делают.

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Источник: Коммерсант