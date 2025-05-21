Новый семейный кроссовер Toyota: сколько он стоит сейчас в России

В РФ начались продажи новых кроссоверов Toyota Harrier по цене от 3,1 млн рублей

Кроссоверы Toyota Harrier продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам, цена начинается сейчас от 3 105 276 млн рублей. За столько новый Harrier с левым расположением руля может привезти под заказ компания из Владивостока. У такого автомобиля будет тканевый салон, люк, система бесключевого доступа и другие опции.

Фирма из Якутска привезет аналогичный автомобиль за 3 200 000 рублей, а другая компания из Владивостока доставит такую машину за 3 400 000 рублей.

Версия с кожаным салоном стоит от 3 925 000 рублей, при этом уточняется, что у автомобиля будет правое расположение руля. Все Toyota Harrier оснащаются 2,0-литровым 171-сильным бензиновым атмосферником и бесступенчатым вариатором. Привод передний.

Кроссовер с кожаным салоном и левым рулем можно из наличия купить в Чите за 4 300 000 рублей, за 4 999 000 рублей он доступен в Красноярске.

Toyota Harrier

Полноприводная гибридная версия Toyota Harrier с 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 178 л. с., 120-сильным электромотором и электромеханическим вариатором под заказ продается по цене от 4 200 000 рублей, а авто из наличия стоят от 5 790 000 рублей.

Кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения на новой модульной платформе TNGA-K вышел в 2020 году. Он получил полностью независимую подвеску (спереди расположены стойки МакФерсон, сзади – многорычажка).

Ранее «За рулем» сообщал, какие популярные кроссоверы сейчас можно купить с выгодой до 600 тыс. рублей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Автоновости дня»