Должникам по алиментам запретят регистрировать машины

В РФ неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать транспорт

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ прорабатывает вопрос о введении запрета регистрации автотранспорта для должников по алиментам, рассказал директор службы Дмитрий Аристов.

По действующим правилам, пристав может наложить ограничения на должника по просьбе взыскателя или по собственной инициативе, если решит, что это поможет быстрее взыскать задолженность.

Так, пристав может наложить запрет на продажу имущества, в том числе автомобиля, и ограничить некоторым категориям должников право управления транспортом, если задолженность превышает 10 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, какие популярные кроссоверы сейчас можно купить с выгодой до 600 тыс. рублей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: РИА Новости