#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грузия запретила россиянам и белорусам вывозить машины из страны
23 мая
Грузия запретила россиянам и белорусам вывозить машины из страны
Грузия запретила реэкспорт автомобилей...
KIA Seltos
23 мая
Названы основные недостатки кроссовера Kia Seltos
Эксперт Житнухин перечислил шесть серьезных...
1,5 л, 105 л.с., автомат: в РФ возобновили продажи недорогого кроссовера Toyota
23 мая
1,5 л, 105 л.с., автомат: в РФ возобновили продажи недорогого кроссовера Toyota
В России в продаже появился 7-местный кроссовер...

АВТОВАЗ ухудшил прогноз по продажам машин

АВТОВАЗ снизил прогноз по продажам новых автомобилей в РФ до 1,2 млн штук

Рекомендуем
Как выбрать полноприводный кроссовер — руководство с примерами

АВТОВАЗ снизил прогноз по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России на 2025 год до 1,2 млн единиц с 1,7 млн в 2024 году. Это следует из слов вице-президента компании Сергея Громака.

«В этом году мы оцениваем, что легковой рынок в России составит где-то 1,2 миллиона автомобилей – очень существенное падение для всех», – сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.
Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Громак пояснил, что ориентиром для российского автомобильного рынка является результат продаж 2012 года, когда было куплено 3 млн машин российского автопроизводителя.

Вице-президент АВТОВАЗа отметил важность сохранения программ поддержки высоколокализованных автопроизводителей, которые реализуют Минпромторг России и Фонд развития промышленности.

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Прайм»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 13
23.05.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0