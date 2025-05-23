АВТОВАЗ ухудшил прогноз по продажам машин

АВТОВАЗ снизил прогноз по продажам новых автомобилей в РФ до 1,2 млн штук

АВТОВАЗ снизил прогноз по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России на 2025 год до 1,2 млн единиц с 1,7 млн в 2024 году. Это следует из слов вице-президента компании Сергея Громака.

«В этом году мы оцениваем, что легковой рынок в России составит где-то 1,2 миллиона автомобилей – очень существенное падение для всех», – сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.

Громак пояснил, что ориентиром для российского автомобильного рынка является результат продаж 2012 года, когда было куплено 3 млн машин российского автопроизводителя.

Вице-президент АВТОВАЗа отметил важность сохранения программ поддержки высоколокализованных автопроизводителей, которые реализуют Минпромторг России и Фонд развития промышленности.

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Источник: «Прайм»