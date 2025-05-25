В Россию привезли крупный кроссовер Kia по цене доступнее китайских конкурентов

Kia Sportage Ace: кроссоверы из Китая по цене от 2,8 млн рублей в России

Для тех, кому не нравится привычный Kia Sportage, стал доступен новый Kia Sportage Ace, созданный для китайского рынка и поступающий в Россию через параллельный импорт. Цены на эти машины начинаются от 2 800 000 рублей. Такие автомобили можно найти как в наличии, так и под заказ.

В то же время, официально представленные в России кроссоверы более дорогие. Например, стоимость Changan Uni-S начинается от 2 899 900 рублей, Jetour X70 Plus – от 2 999 900 рублей, а Geely Atlas обойдется минимум в 3 512 990 рублей без учета скидок.

Интерьер Kia Sportage Ace

Самые доступные Kia Sportage Ace предлагаются под заказ. Так, одна из компаний во Владивостоке оценила доставку коричневого кроссовера с черно-оранжевым кожаным салоном и панорамной крышей в 2 800 000 рублей. В эту цену входят также бесключевой доступ с кнопкой запуска и мультимедийная система с большим экраном.

Аналогичный кроссовер с лучшей комплектацией можно приобрести за 3 200 000 рублей в Хабаровске, Москве или Набережных Челнах. Он включает дополнительные опции, такие как блок ЭРА-ГЛОНАСС, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и 18-дюймовые диски.

Kia Sportage Ace

В других городах такие автомобили стоят немного дороже: например, в Брянске – 3 300 000 рублей, в Красноярске – 3 450 000, а в Санкт-Петербурге цены начинаются от 3 700 000 рублей.

Под капотом Kia Sportage Ace установлено два типа двигателей: 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 161 л.с. с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. с семиступенчатым «роботом». Все модели оснащаются передним приводом.

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Источник: Автоновости дня