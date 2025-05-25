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В Россию привезли крупный кроссовер Kia по цене доступнее китайских конкурентов

Kia Sportage Ace: кроссоверы из Китая по цене от 2,8 млн рублей в России

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Для тех, кому не нравится привычный Kia Sportage, стал доступен новый Kia Sportage Ace, созданный для китайского рынка и поступающий в Россию через параллельный импорт. Цены на эти машины начинаются от 2 800 000 рублей. Такие автомобили можно найти как в наличии, так и под заказ.

В то же время, официально представленные в России кроссоверы более дорогие. Например, стоимость Changan Uni-S начинается от 2 899 900 рублей, Jetour X70 Plus – от 2 999 900 рублей, а Geely Atlas обойдется минимум в 3 512 990 рублей без учета скидок.

Интерьер Kia Sportage Ace
Интерьер Kia Sportage Ace

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Самые доступные Kia Sportage Ace предлагаются под заказ. Так, одна из компаний во Владивостоке оценила доставку коричневого кроссовера с черно-оранжевым кожаным салоном и панорамной крышей в 2 800 000 рублей. В эту цену входят также бесключевой доступ с кнопкой запуска и мультимедийная система с большим экраном.

Аналогичный кроссовер с лучшей комплектацией можно приобрести за 3 200 000 рублей в Хабаровске, Москве или Набережных Челнах. Он включает дополнительные опции, такие как блок ЭРА-ГЛОНАСС, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и 18-дюймовые диски.

Kia Sportage Ace
Kia Sportage Ace

В других городах такие автомобили стоят немного дороже: например, в Брянске – 3 300 000 рублей, в Красноярске – 3 450 000, а в Санкт-Петербурге цены начинаются от 3 700 000 рублей.

Под капотом Kia Sportage Ace установлено два типа двигателей: 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 161 л.с. с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. с семиступенчатым «роботом». Все модели оснащаются передним приводом.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 3
25.05.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-31