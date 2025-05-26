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В продажу вышел новый Cadillac дешевле 2 млн рублей: что это за автомобиль

В Китае кроссовер Cadillac XT4 2025 года предлагают за 1,76 млн рублей

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В Китае кроссовер Cadillac XT4 2025 модельного года предлагают по цене от 159 900 юаней (около 1,76 млн рублей). Ранее он стоил 230 000 юаней.

Длина автомобиля 4602 мм при колесной базе 2779 мм. У Cadillac XT4 восемь подушек безопасности, электронные ассистенты безопасности и помощи водителю, мультимедиа и цифровая приборная панель на едином дисплее, адаптивные фары.

Кроссовер оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 211 л.с., 9-ступенчатой АКП, привод передний.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
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Cadillac XT4
Cadillac XT4
Cadillac XT4
Cadillac XT4

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autohome.com.cn

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 6
26.05.2025 
Фото:Autohome
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