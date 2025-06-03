Показатели аварийности на федеральных трассах Краснодарского края и Адыгеи снижаются
Показатели аварийности на федеральных трассах Краснодарского края и Адыгеи, находящихся в ведении ФКУ Упрдор «Черноморье», в январе – мае текущего года снижаются. Относительно того же периода 2024 года количество зарегистрированных ДТП уменьшилось на 16%, сообщает пресс-служба «Черноморья».
С начала года зарегистрировано 281 ДТП против 334 годом ранее. На территории Краснодарского края зафиксировано 250 ДТП (в прошлом году – 278), в Республике Адыгея – 16 (против 38), в Сириусе – 15 (18).
Снижение аварийности эксперты объясняют комплексной профилактической работой, включающей установку новых камер фотовидеофиксации в местах концентрации ДТП.
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Источник: Ъ-Кубань-Черноморье