Chery показала новую крутую модель, которая может появиться в РФ

Компания Chery Automobile представила серийную версию пикапа Himla

Бренд Chery представил серийную версию пикапа Chery Himla, которая именуется Himla R08, а на китайском рынке будет представлена как Rely R08.

Напомним, впервые Himla был представлен на автосалоне в Шанхае в апреле, и уже тогда было известно, что за основу взят существующий пикап ZX Auto Weishi 1986, «ностальгический» индекс которого не имеет отношения к модельному году – машина современная. Однако тут рама, неразрезной задний мост, рессоры, задний привод в базе и жестко подключаемый передний мост в старших версиях – классика, да и только.

Серийную версию Himla R08 показали сразу в трех вариантах дизайна и двух вариантах длины кузова и колесной базы: длина 5330 мм / база 3230 мм и 5610 мм / 3510 мм. Предварительная информация о грузоподъемности в тонну пока не подтвердилась – обе версии «по паспорту» могут перевозить 480 кг. Ждем версию Heavy Duty?

Как выяснилось, в Chery не стали «изобретать пикап» даже в части кузова, сделав оригинальными лишь капот, крылья, фары да дизайн откидного борта, а вот боковины кузова тоже позаимствовали у Weishi 1986. Но вкупе с нарядным салоном, где утилитарное происхождение машины выдает разве что фиксатор регулируемой рулевой колонки, модель действительно воспринимается как новая.

Под капотом тут лицензионный 163-сильный дизель Dongfeng в паре с 8-ступенчатым автоматом, но анонсированы также бензиновый и гибридный варианты. Машина вполне может оказаться у нас. В конкурентах официально называются Great Wall Poer (на глобальном рынке – Great Wall Cannon) и JAC T9. Также можно вспомнить пикапы Sollers, главным образом – перспективный ST9 (тот же переименованный и частично локализованный JAC T9), а также Ford Ranger, Toyota Hilux и Mitsubishi L200.

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Источник: Сотый, до полного!