Сотням тысяч машин известной японской марки нужен ремонт из-за опасного дефекта

Компания Mazda отзывает более 200 тысяч авто из-за проблем с подушками безопасности

Автомобили марки Mazda отзывают из-за опасной неисправности: подушки безопасности у этих машин могут не сработать в случае аварии. Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) одобрило отзыв 171 412 машин этого японского бренда.

Кампания распространяется на 52 000 седанов и хэтчбеков Mazda 3, а также 120 000 кроссоверов CX-30 2024 и 2025 г. в. Все эти автомобили пока находятся на гарантии.

Проблема возникла в блоке датчика подушек безопасности. При полном разряде аккумулятора из-за того, что ключ зажигания находится в положении «ВКЛ», в блоке будет зафиксирована внутренняя ошибка. Перезарядка не поможет: на приборной панели загорится индикатор неисправности подушек, и они не сработают при ДТП.

Если аккумулятор будет разряжен при выключенном зажигании, система будет работать исправно.

В качестве решения проблемы предлагается перепрограммирование имеющегося блока SAS с использованием более современного ПО или замену его на новый. Владельцев попавших под отзыв моделей уведомят по почте и проинструктируют, как доставить автомобили в дилерский центр Mazda для ремонта.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Car and Driver