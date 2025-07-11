Самый надежный компактный кроссовер по-прежнему доступен в РФ: известны цены

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В России в продаже появились кроссоверы Honda CR-V по цене от 2,65 млн рублей

Кроссовер Honda CR-V продолжают поставлять в Россию по альтернативным каналам, цены автомобилей шестого поколения сейчас начинаются от 2 650 000 рублей.

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За столько новую Honda CR-V под заказ готова привезти компания из Владивостока. Хотя комплектация не уточняется, на представленном фото видно, что у автомобиля кожаный салон, есть электрорегулировки передних сидений, цифровая панель, мультимедиа с большим экраном, кожаный мультируль, люк и другие опции.

Другой автодилер из Владивостока предлагает аналогичный кроссовер с тканевым салоном за 2 720 000 рублей. Оба эти CR-V имеют одинаковую техническую начинку: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 193 л.с., который работает в связке с вариатором и передним приводом.

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В Краснодаре за 2 830 000 рублей можно заказать полноприводный гибридный CR-V, который оснащен 2,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем на 145 л.с. и 184-сильным электромотором с тем же вариатором. Также там можно приобрести бензиновый кроссовер за 2 850 000 рублей.

Honda CR-V
Honda CR-V

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Новые Honda CR-V можно также заказать в подмосковном Реутове, Ижевске, Севастополе, Омске, Тюмени, Новосибирске, Липецке, Кемерово, Новокузнецке и ряде других городов России. Из наличия автомобиль продают в Новосибирске, Липецке, Кирове, Воронеже, Пензе, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Казани, Красноярске, Санкт-Петербурге и Москве.

Два года назад эксперты портала iSeeCars признали Honda CR-V самым надежным компактным кроссовером на рынке, отметив, что он без каких-либо серьезных проблем проедет более 400 тысяч километров.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
11.07.2025 
Фото:Honda
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Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-35