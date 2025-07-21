Популярный российский автопроизводитель объявил об отзыве
Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» сообщила об отзыве 14,346 тыс. цельнометаллических фургонов Sollers Atlant с целью устранения потенциальной опасности короткого замыкания в системе подсветки заднего номерного знака.
К отзыву относятся автомобили, выпущенные с 1 января 2023 года по 30 апреля 2025 года.
Уточняется, что в определенных условиях эксплуатации возможно возникновение короткого замыкания лампы подсветки заднего номерного знака, что может привести к плавлению проводки.
Причина в том, что предохранитель в текущей схеме электропитания не срабатывает при превышении допустимой силы тока.
Отзывная кампания начнется 18 июля 2025 года, и в ее рамках будут проводиться работы по замене предохранителей фонарей освещения номерного знака.
Автомобили Sollers Atlant, произведенные после 30 апреля 2025 года, уже оборудованы предохранителями с обновленными характеристиками.
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Источник: «Интерфакс»