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Появились первые фотографии нового кроссовера от широко известного бренда

Стоимость нового BYD Sea Lion 06 будет варьироваться от 1,74 до 2,18 млн рублей

Компания BYD представила изображения своего нового кроссовера Sea Lion 06.

BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06

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Полноценная премьера кроссовера запланирована на 24 июля, но уже сейчас доступны детали о его дизайне и оснащении. Предварительная стоимость варьируется от 160 до 200 тыс. юаней (что соответствует от 1,74 до 2,18 млн рублей), а также озвучены ключевые характеристики автомобиля.

Одной из интересных особенностей Sea Lion 06 является бокс в подлокотнике, способный вместить четыре бутылки и имеющий функции подогрева и охлаждения.

BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06
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Рядом расположен контроллер для регулировки температуры бокса. В салоне присутствует атмосферная подсветка, четырехспицевый руль и большой экран на передней панели.

Интерьер BYD Sea Lion 06
Интерьер BYD Sea Lion 06

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Габариты кроссовера составляют 4810x1920x1675 мм, а колесная база достигает 2820 мм. Снаряженная масса автомобиля составляет 1890 кг, размер колес – 235/50R19, углы въезда и съезда равны 18 и 20 градусам соответственно.

В состав силовой установки Sea Lion 06 войдет 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 100 л.с. и электромотор мощностью 218 л.с.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
21.07.2025 
Фото:Autohome
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