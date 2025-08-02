NEW Elantra: Hyundai сделала ставку на ДВС из-за проблем с электромобилями
Представили изображение Hyundai Elantra следующего поколения
Художники из Gotcha Cars создали рендер нового Hyundai Elantra, который, по их оценкам, на 90% соответствует будущей серийной версии.
Из-за задержек в электрификации Hyundai решила продолжить развитие модели с ДВС, а не переводить ее на чистую электротягу. Дизайн новой Elantra (известной в Корее как Avante) вдохновлен концептом N Vision 74, переосмыслившим стиль Pony Coupe.
Автомобиль получит купеобразный силуэт, угловатые линии, горизонтальные светодиодные фонари и мускулистые задние крылья, напоминающие маслкар.
Линейка силовых агрегатов останется прежней: 1,6-литровый бензиновый двигатель, вариант на газе и гибрид.
Премьера обновленной Elantra ожидается в 2026 году.
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Источник, фото: KCB
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02.08.2025
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