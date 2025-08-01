Изменение цен на новые автомобили в июле 2025 года

В июле 2025 года стоимость новых автомобилей изменилась у девяти брендов

При этом динамика цен в первой и второй половине месяца оказалась разной: с 1 по 15 июля подорожание или удешевление коснулось семи марок, а с 16 по 31 июля – только двух.

В начале месяца изменения затронули Chery, Great Wall, Haval, Omoda, Tank, Wey и Москвич. При этом шесть из них снизили стоимость моделей, а Москвич, напротив, повысил цены.

Во второй половине июля премиальный бренд Exeed пересмотрел прайс-листы на все свои модели. Например, кроссоверы LX, TXL и RX подешевели на 5–12%, а внедорожник VX в разных версиях показал как снижение, так и рост стоимости. Одновременно КАМАЗ скорректировал цены на модель Компас 5: некоторые версии подорожали на 2–3%, а другие подешевели на 1–3%.

В целом за месяц шесть брендов снизили цены, один («Москвич») повысил, а два (Exeed и КАМАЗ) изменили стоимость в обе стороны в зависимости от модели.

Все указанные цены являются рекомендованными и не учитывают акции или дополнительные опции.

Российский авторынок продолжает сжиматься, вынуждая дилеров сокращать издержки и пересматривать бизнес-модели. Подробнее об этом в нашей публикации.

Источник: «Автостат»