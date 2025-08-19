Названы главные болячки популярного кроссовера Nissan

Эксперт Житнухин перечислил 12 минусов кроссовера Nissan X-Trail

Кроссовер Nissan X-Trail первого поколения пользуется спросом в России, однако имеет несколько проблем, сообщил Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh.

По его словам, одной из самых распространенных болячек этой модели Nissan является коррозия, затрагивающая пороги, арки колеса и нижнюю часть дверей.

Бензиновые модели с моторами 2.0 и 2.5 склонны к перегреву, что может привести к повреждению прокладок головки блока. Владельцы также нередко сталкиваются с быстрой износом втулок стабилизатора и амортизаторов.

Что касается механической 6-ступенчатой коробки передач, то ее ресурс составляет около 250 тыс. километров.

Автоматическая коробка, при соблюдении правильного ухода и регулярной замене масла, может прослужить около 200 тыс. километров. Однако она подвержена проблемам, включая поломку датчика давления масла и отказ реле, отвечающего за электромагнит, который снимает блокировку селектора передач. У старых моделей могут возникать сложности с планетарным редуктором и шлицами.

Кроме того, кроссовер отличается высоким расходом топлива: версия с двухлитровым двигателем и АКП в городских условиях потребляет 15 литров на 100 километров, а более мощная модель с 2,5-литровым двигателем – на два литра больше, предупредил Житнухин.

