#
26 августа
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
26 августа
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
26 августа
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Названы главные болячки популярного кроссовера Nissan

Эксперт Житнухин перечислил 12 минусов кроссовера Nissan X-Trail

Кроссовер Nissan X-Trail первого поколения пользуется спросом в России, однако имеет несколько проблем, сообщил Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh.

По его словам, одной из самых распространенных болячек этой модели Nissan является коррозия, затрагивающая пороги, арки колеса и нижнюю часть дверей.

Бензиновые модели с моторами 2.0 и 2.5 склонны к перегреву, что может привести к повреждению прокладок головки блока. Владельцы также нередко сталкиваются с быстрой износом втулок стабилизатора и амортизаторов.

Что касается механической 6-ступенчатой коробки передач, то ее ресурс составляет около 250 тыс. километров.

Автоматическая коробка, при соблюдении правильного ухода и регулярной замене масла, может прослужить около 200 тыс. километров. Однако она подвержена проблемам, включая поломку датчика давления масла и отказ реле, отвечающего за электромагнит, который снимает блокировку селектора передач. У старых моделей могут возникать сложности с планетарным редуктором и шлицами.

Кроме того, кроссовер отличается высоким расходом топлива: версия с двухлитровым двигателем и АКП в городских условиях потребляет 15 литров на 100 километров, а более мощная модель с 2,5-литровым двигателем – на два литра больше, предупредил Житнухин.

Ранее «За рулем» сообщал, что«Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra.

Источник:  «Газета.Ru»
Ушакова Ирина
19.08.2025 
Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+4