Ваш автомобиль могут заблокировать по смартфону: появилась новая схема развода

Иванский: преступники научились дистанционно отключать важные системы авто

В России зафиксированы случаи, когда от владельцев современных автомобилей начали требовать выкуп за разблокировку машины.

По словам Ильи Иванского, операционного директора по сервису автомобильного маркетплейса Fresh, преступники научились дистанционно отключать важные системы автомобиля, такие как зажигание, тормоза или мультимедийные устройства.

Они находят уязвимости в сложном программном обеспечении, которое управляет автомобилем, используя для атаки беспроводные соединения – Wi-Fi, Bluetooth, сотовые сети, а также через обновления ПО и сторонние приложения.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, важно не поддаваться панике. Эксперт советует ни в коем случае не переводить деньги преступникам – это лишь поощряет их деятельность и не гарантирует восстановление доступа к автомобилю.

Вместо этого сразу следует обратиться в службу технической поддержки вашего автопроизводителя или к официальному дилеру. Без специальных знаний и оборудования невозможно безопасно устранить последствия атаки.

Также следует сообщить о произошедшем в полицию. Это поможет привлечь внимание к проблеме и возможно предотвратит новые случаи.

Самостоятельно пытаться решить проблему не стоит – можно повредить электронику и лишиться гарантии на автомобиль.

Ранее мы рассказали о трех главных уловках мошенников, на которые стоит обратить внимание при покупке автомобиля.

Источник:  ПРАЙМ
26.08.2025 
