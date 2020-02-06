Вы лишитесь машины и не узнаете об этом: новый способ мошенничества

С этого года договоры купли-продажи транспортных средств можно заключать онлайн — через портал «Госуслуги». Для подписания договора не потребуется даже электронной цифровой подписи, достаточно кликнуть на кнопку «Подписать»! Вероятно, появятся случаи «электронных угонов».

В прошлом году нашумела новость о первом случае продажи квартиры мошенниками с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). А теперь можно утверждать, что в зоне риска — каждый автовладелец.

Мошенническая схема с продажей квартиры онлайн выглядит очень просто. Электронный договор купли-продажи (ДКП) подписывается двумя ЭЦП — как со стороны покупателя, так и со стороны продавца.

Предполагалось, что сертификат ЭЦП должен выдаваться только лично в руки обладателю российского паспорта, однако ЭЦП можно получить в коммерческих организациях даже по копии паспорта — либо зная в качестве дополнительной информации СНИЛС, который не является тайной.

Мошенники заключают ДКП онлайн, подписывают его ЭЦП, полученными мошенническим путем, и Росреестр такие сделки регистрирует.

Но даже такая дырявая схема меркнет на фоне того, что придумали чиновники для упрощения продажи автомобилей. Соответствующий ДКП теперь можно заключить в электронном виде через портал «Госуслуги». Для подписания договора не потребуется даже электронной цифровой подписи, достаточно кликнуть на кнопку «Подписать». Может быть, еще попросят ввести код из СМС, но это не точно. После нажатия на кнопку договор будет подписан автоматически, информация о старом и новом владельцах (они теперь тоже представляют собой лишь записи в базе данных) поступит оператору электронных ПТС, а также в ГИБДД.

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Покупателю автомобиля достаточно будет приехать на нем в ГИБДД для сверки номеров агрегатов и кузова, после чего он, получив на руки новый СТС и номерные знаки, станет полноправным владельцем транспортного средства.

И здесь для мошенников открывается настоящий Клондайк! Кто из 100 миллионов пользователей портала «Госуслуги» заботится об информационной безопасности? Большинство использует стандартные пароли и устанавливает на телефон сомнительные программы, а число незакрытых критических уязвимостей в операционных системах исчисляется сотнями! И не исключено, что после запуска сервиса онлайн-заключения ДКП пароль от вашего личного кабинета на портале «Госуслуги» станет добычей для множества хакеров — потому что ваше имущество можно будет продать «в один клик» и вы об этом даже не узнáете.

Предположим, у вас украли пароль к порталу «Госуслуги». Злоумышленник, действуя от вашего имени, продаст ваш автомобиль дропу — так называют посредника, который «светит» свои личные данные, прикрывая настоящих мошенников. Итак, сделка произошла, вы уже не владелец автомобиля, но об этом даже не подозреваете. Что может случиться далее?

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Если у мошенников есть свой человек в регистрационном подразделении ГИБДД, он может оформить сделку и без вашего присутствия. Когда вы очнетесь, пройдет уже много месяцев. Понять по истечении такого времени, был ли автомобиль на осмотре, невозможно: записи с камер с вероятностью 100% будут стерты, их никто столько не хранит. Новый владелец спустя полгода официально объявит автомобиль (который по документам уже не ваш) в розыск, после чего сами же гаишники на дороге вас остановят и ваш же автомобиль у вас отберут в пользу нового владельца. Разбираться с ситуацией будете уже пешком.

Если же у мошенников нет своего человека в Госавтоинспекции, применяется другая схема — сложнее, но тоже рабочая. В этом случае мошенники выбирают жертву прежде всего среди тех, кто часто ездит в командировки или длительно лечится в лечебных учреждениях. Ваш автомобиль продается дропу онлайн, после чего мошенники ждут вашего отъезда. Когда вы надолго отбываете, автомобиль погружают на эвакуатор и везут на официальный сервис, где хозяин (и это уже не вы) заявляет о потере комплекта ключей и просит выдать новые. На СТО даже не почувствуют подвоха. А если и почувствуют, всегда можно найти другой сервис, где закроют глаза на сомнительную ситуацию.

После замены ключей автомобиль легально ставится на учет в ГИБДД по электронному ДКП. ПТС тоже электронный. СТС, мол, потерялся, но это ведь не повод для отказа в регистрации. И когда вы возвраща­етесь, вдруг обнаруживается, что машины во дворе нет и уже не будет, потому что вы ее… продали!

Разбираться с электронным мошенничеством очень сложно. Для раскрытия подобных преступлений необходимо привлекать высококлассных специалистов. Такие в полиции есть, однако подобных преступлений — вал, а шансов, что специалисты возьмутся именно за ваш случай, немного. Быстро увеличить штат полицейских, способных эффективно бороться с хакерами, невозможно. А родное государство то и дело подкидывает мошенникам всё новые и новые сравнительно простые способы лишать нас нашего же имущества так, что потом комар носу не подточит. К сожалению, крайним почти всегда остается простой человек — автомобилист. Вернее бывший авто­мобилист.

Удаленно будем обжаловать и штрафы с камер. А какой нам с этого толк?

Автор: Петр Шкуматов