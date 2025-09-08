#
>
Кто возрождает бренд Волга? Уточнение от ГАЗа!

Горьковский автозавод опроверг свое участие в проекте Volga

Пресс-служба Горьковского автомобильного завода рассказала о том, кто занимается реализацией проекта Volga.

«Проект Volga реализует АО "Производство легковых автомобилей". Это независимая компания, она не является юрлицом Горьковского автозавода и не входит в периметр Группы ГАЗ», - рассказали в пресс-службе предприятия.

Несколькими днями ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первые этапы сборки и производства автомобиля Волга планируется начать к весне 2026 года. При этом возможность привлечения в этот проект китайского партнера вице-премьер комментировать не стал.

Так представляли первенца нового модельного ряда в 2024-м – седан Volga C40
Так представляли первенца нового модельного ряда в 2024-м – седан Volga C40

Напомним, изначально сборку собирались начать в 2024 году, в тот момент возрожденная Volga мыслилась как линейка из трех переименованных моделей Changan.

Связь этого проекта с ГАЗом прослеживалась уже тогда: вышеупомянутое АО «Производство легковых автомобилей» базируется на арендованной у завода площадке. Вариант с Чанганом не был реализован, а появившиеся в августе 2025 года слухи о новых договоренностях с Geely в китайской компании опровергли.

Источник:  ТАСС
Иннокентий Кишкурно
08.09.2025 
