Шок-концепт: вот такие «китайцы» скоро поедут в РФ!

Avatr показал концепт Vision Xpectra — длина почти 6 метров и распашные двери

На проходящем в Мюнхене автосалоне IAA 2025 китайский бренд Avatr представил концепт-кар под названием Vision Xpectra.

Пожалуй, главное, чем потрясает концепт, – габариты: они составляют 5843 х 2132 х 1405 мм. Обращает на себя внимание задний свес – для нынешних времен необычно длинный. Хватает и прочих ярких деталей: полностью прозрачный «колпак» в авиационном стиле, значительно суженный в средней части силуэт, распашные двери, футуристичный салон с сиденьями-ковшами и парящим «подлокотником» во всю длину.

Конечно, большая часть этих фишек уйдет на пути к серийному продукту, но уже заявлено, что общая концепция машины точно ляжет в основу будущего модельного ряда Avatr.

Дизайн, вектор которого задает Vision Xpectra, будет использоваться широко: к 2030 году Avatr планирует запустить в производство 30 новых моделей, причем две новинки должны пойти в продажу уже в 2026-м.

Как ранее сообщал «За рулем», марка Avatr теперь представлена в России, сейчас формируется ряд из электрических и гибридных Avatr 11, Avatr 12 и Avatr 07 и более доступного Avatr 06, а далее, по всей вероятности, последует обновление в духе Vision Xpectra.

